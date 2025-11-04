В зону СВО привезли мощи 17 святых

На позиции бойцов "Ахмата" привезли мощи 17 святых и иконы.

"Прикоснуться к святыне никогда лишним не будет. Сегодня такое количество частиц великих мощей по-настоящему святых Русской православной церкви – они сегодня здесь", - рассказал РИА Новости штатный священник подразделения отец Евгений.

Сегодня в России отмечают День народного единства. Праздник установлен в память событий 1612 г., когда ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского изгнало из московского Китай-города поляков. РПЦ чествует сегодня икону Казанской Божией матери, которая была у ополченцев.