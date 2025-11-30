В Таганроге введен режим ЧС после серии воздушных атак

В Таганроге введен режим ЧС локального уровня для скорейшего восстановления после серии воздушных атак последних дней.

По информации мэра города Светланы Камбуловой, пострадали 20 многоквартирных домов (451 квартира), 9 частных домовладений, 4 социальных объекта, 14 хозяйствующих субъектов и промышленных предприятий, автомобили.



"Ввели локальный режим ЧС по 45 адресным ориентирам", - отметила глава города.



С 25 ноября работает комиссия по оценке нанесенного ущерба и оказанию материальной помощи гражданам. На сегодняшний день уже обследовано 243 квартиры. Проводится замер оконных конструкций.

"Понимаем, что из-за холодной погоды выполнить эту работу необходимо в максимально сжатые сроки. На сегодняшний день передано в производство 205 окон из 325, которые были повреждены. На двух домах замеры будут выполнены в понедельник", - рассказала Камбулова.



Параллельно с проведением ремонтных работ ведется прием заявлений от граждан на получение помощи.

На данный момент уже подано заявлений:

- 584 на единовременную выплату

- ⁠20 на оказание финансовой помощи за полную утрату имущества.

Сегодня в городе побывал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

"Город пережил непростые дни. Понимаю, как тяжело приходится людям, когда вместо окон — временная пленка, а на календаре — уже зима. Холода действительно близко. В этой ситуации наша главная и безотлагательная задача — вернуть людям тепло и ощущение покоя в своих домах", - подчеркнул губернатор.

Администрации города и подрядным организациям поручено мобилизовать все ресурсы. Для ускорения работ подключились дополнительные бригады из Ростова.