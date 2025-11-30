Академик рассказал, что в перспективе люди будут жить до 120 лет

Ученый предсказал увеличение продолжительности жизни до 120 лет благодаря ранней диагностике заболеваний. Научный руководитель НЦФМ, академик РАН Александр Сергеев считает, что такие цели может реализовать российский проект "Цифровой профиль здоровья человека".

По современным маркерам, которых открывают все больше и больше, можно мониторировать приближение здорового состояния к больному. Болезнь не в одночасье случается. Идея в том, нельзя ли, зная эту информацию, каким-то образом отодвинуть процесс возникновения болезни во времени. Речь идет не о создании "цифровой копии" человека, а об использовании современных биомедицинских и цифровых технологий для постоянной оценки состояния здоровья", - сказал он.

Проект "Цифровой профиль здоровья человека" реализуется совместными усилиями Минобрнауки России, Росатома и Федерального медико-биологического агентства.