Ненастоящие сотрудники водоканала выманили у московской пенсионерки 27,6 миллионов рублей

Мошенники, представившиеся сотрудниками водоканала, выманили у московской пенсионерки 27,6 миллионов рублей. Об этом сообщает столичная прокуратура.

69-летняя женщина ответила на звонок афериста, который выманил у нее смс-код под предлогом проверки батарей отопления. Завладев доступом к персональной информации, мошенники пошли по стандартной схеме - звонок "из банка", звонок "следователя". Для последнего она "задекларировала все имеющиеся в доме ценности и деньги, а затем сложила их в рюкзак и передала курьеру.

В обмен на кольца с бриллиантами, дорогостоящие часы и валютные сбережения она получила от курьера расписку о том, что финансовая организация приняла от нее ценности.

Далее, продолжая действовать по указанию мошенников, женщина сняла со счетов все сбережения, также направив их аферистам.



Общий ущерб превысил 27,6 млн рублей.