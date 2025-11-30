Потушен пожар на танкере Kairos после атаки в Черном море

После двух суток пожара удалось потушить танкер Kairos, атакованный в пятницу в Черном море.

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что пожар на танкере, двигавшемся в сторону России, полностью потушен. МИД Турции ранее выразил обеспокоенность в связи с атаками на два танкера в Черном море, заявив, что данные действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду.

Танкер Kairos, следовавший под флагом Гамбии, загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия. Двадцать пять членов экипажа были успешно эвакуированы. Позже экипаж танкера Virat сообщил, что в 35 милях от берегов Турции судно подверглось удару. На борту 20 членов экипажа, которые заявили, что не будут покидать судно. В субботу танкер подвергся новой атаке безэкипажных морских катеров.