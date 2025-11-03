Объем строительства жилья в Астраханской области к 2030 году планируют увеличить на 40%

Объем жилищного строительства в Астраханской области планируют увеличить на 40% к 2030 году. Об этом стало известно в ходе заседания Регионального совета под председательством губернатора Игоря Бабушкина.

В ходе заседания были представлены планы по развитию региона. Одной из ключевых тем стало увеличение объемов жилищного строительства на 40% к 2030 году, что создаст комфортные условия и повысит качество жизни астраханцев.

Как доложил председатель Городской Думы Игорь Седов, эта цель будет достигнута в рамках флагманского проекта «Новые стандарты комфортного жилья».

Реализация комплекса мер по стимулированию строительства, совершенствованию нормативной базы и развитию ипотечных инструментов позволит вывести регион на новый уровень. Параллельно будет реализован проект по сокращению непригодного для проживания жилищного фонда.