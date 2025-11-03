Еще 11 новых автобусов переданы в школы Астраханской области

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин накануне совместно с министром образования и науки региона Марией Шалак вручили ключи от 11 новых школьных автобусов представителям шести муниципальных районов.

Эти транспортные средства пополнят автопарки образовательных учреждений, что позволит обеспечить безопасную и комфортную перевозку учащихся, в первую очередь из отдаленных населенных пунктов.

На сегодняшний день парк школьных автобусов региона насчитывает 341 единицу техники, которая ежедневно осуществляет перевозку учащихся по маршруту «дом–школа–дом» в муниципалитетах.

Весь транспорт оснащен необходимым специализированным оборудованием, позволяющим перевозить детей в максимальной безопасности. Автобусы отправились в Харабалинский, Володарский, Приволжский, Лиманский, Енотаевский и Наримановский районы.

"Наш регион занимает лидирующие позиции по обеспеченности транспортом школ в отдаленных населенных пунктах. Понимая, как это важно для детей и родителей, начали сбор заявок на закупку на следующий год", - подчеркнул Игорь Бабушкин.