Игорь Бабушкин поздравил жителей Володарского района с двойным праздником

Губернатор Астраханской области в ходе рабочей поездки в Володарский район поздравил жителей муниципалитета с двойным праздником - Днем района и Днем народного единства.

Игорь Бабушкин накануне принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню народного единства и Дню района. За вклад в развитие муниципалитета и региона губернатор наградил благодарственными письмами работников агропромышленного комплекса, здравоохранения, образования, культуры и социальной сферы.

Игорь Бабушкин подчеркнул, что Володарский район по праву считается одной из самых красивых и самобытных территорий области.

Он высоко оценил успехи в развитии сельского хозяйства, где наблюдается стабильный рост урожая. В прошлом году запущены два крупных агропроекта и подготовлено еще 9 площадок для инвесторов, которые будут работать в сферах агропромышленного комплекса и туризма.