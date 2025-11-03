Сына фигуриста Плющенко увезли на "скорой" после шоу "Спящая красавица": родители "напичкали его лекарствами"

Сына двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, 12-летнего Александра после выступления на шоу "Спящая красавица" пришлось экстренно госпитализировать. Плющенко-старший сегодня на льду праздновал свой день рождения.

По словам отца мальчика, у Александра была температура 39, однако Гном Гномыча, исполнявшего в шоу роль Принца, "было некем заменить" и он вышел на лед, сообщает Спорт-Экспресс.

"У Санька была всю ночь температура, сбивали ее, тошнило, состояние ужасное. Думали: все. Но деваться некуда, надо кататься. Вспоминаю себя — приходилось кататься в таких ситуациях. Сегодня мама Яна правильно сказала: "А как быть, если чемпионат мира, а ты в таком состоянии? Нет вариантов!" Там методы другие есть, конечно, более сильные таблетки. Но мы его напичкали всякими лекарствами, и он откатался, герой", — сказал Плющенко-старший после шоу.

Александру Плющенко 12 лет. Он принимает участие в ледовых шоу вместе со своим отцом. С 2017 года фигурист занимается в академии "Ангелы Плющенко".