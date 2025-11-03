03 Ноября 2025
Общество Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Игорь Бабушкин побывал с рабочей поездкой в Володарском районе

Глава муниципального образования «Володарский муниципальный район Астраханской области» Регина Рамазанова доложила на совещании под председательством губернатора Астраханской области о планах социально-экономического развития района.

Одно из приоритетных направлений – дорожное хозяйство. Регина Рамазанова поблагодарила главу региона за ремонт участка дороги к селу Нижняя Султановка. Асфальтированная дорога протяженностью 4,4 км сдана в эксплуатацию на два месяца раньше запланированного срока. В этом году в районе отремонтировано более пяти тысяч кв.м дорог местного значения. На эти цели из регионального и местного бюджетов выделено 20,5 млн рублей.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

В Володарском районе досрочно отремонтирован участок трассы протяженностью более 4 км ведущий к селу Нижняя Султановка. В ближайшее время в муниципалитете с опережением графика сдадут еще один важный объект – мост через ерик Кушумбет.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

В ближайшие два года в районе капитально отремонтируют детский сад и 4 школы в Винном, Новинке, Зеленге, Сорочьем и Тулугановке, а также два больших участка дорог. До конца этого года приведут в порядок и дооснастят медучреждения в селах Сизый Бугор и Тумак. Начаты работы по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию станции очистки воды в селе Козлово.

"Еще один показатель системной работы нового руководства района – своевременное начало отопительного сезона. Муниципалитет уже получил паспорт готовности. Очевидно, что здесь удалось преодолеть управленческий кризис и добиться неплохих результатов. За всем этим стоит, конечно же, и большой труд местных жителей. Ко Дню района отличившиеся удостоены наград. Спасибо за работу!", - резюмировал Игорь Бабушкин.

Теги: игорь бабушкин, володарский район, рабочая поездка


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

