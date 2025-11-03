Игорь Бабушкин передал бойцам в зону СВО автобус

О собранной большой партии гуманитарной помощи для бойцов СВО сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

До подразделений, выполняющих боевые задачи на линии боевого соприкосновения, вскоре доставят вместительный и комфортный автобус, который поможет организовать перевозку бойцов из подшефного подразделения 177 полка морской пехоты Каспийской флотилии до зоны спецоперации и обратно.

Кроме того, астраханцам на Запорожском и Херсонском направлениях доставили полноприводную «Ниву», 4 мотоцикла, спецсредства, огнетушители, электрогенераторы, масксети, беспилотники и детские письма со словами поддержки, которые всегда очень ждут бойцы.

"Многие наши земляки проявляют героизм на фронте, успешно выполняя боевые задачи. Отличившиеся удостоены региональных наград", - отметил Игорь Бабушкин.

Помимо всего астраханцы передали 5 тонн питьевой бутилированной воды мирному населению в Мариуполе.

"В очередной раз удалось оперативно отработать заявки подразделений. Благодарю всех, кто помогал в сборе! Всё для победы!", - резюмировал губернатор Астраханской области.