03 Ноября 2025
Происшествия За рубежом
Фото: Накануне.RU

Башня Конти, построенная в 9-м веке, обрушилась в центре Рима

Башня Конти обрушилась в центре Рима. Torre dei Conti — средневековая жилая башня аристократического семейства Конти в Риме. Последний капитальный ремонт сооружения происходил, возможно, в 17 веке. Пострадали четверо рабочих, занимавшихся реконструкцией сооружения, под завалами могут быть другие пострадавшие - предположительно, один человек.

Башня, расположенная в Императорских форумах (ансамбль архитектурно оформленных общественных пространств в Риме, примыкающих к Римскому форуму — историческому центру общественной жизни города), построена в 850-е годы Пьетро деи Конти, графом Ананьи. В качестве фундамента была использована одна из экседр античного храма Мира (также известного, как форум Веспасиана), также для наружной отделки применялся травертин, снятый с античных сооружений. В начале 13-го века башню перестроили под нужды Папы Иннокентия III, происходившего из семьи Конти. В 14-м веке верхняя часть башни обрушилась в результате землетрясения. В 16-м веке античный травертин с башни перекочевал на Порта Пиа, новые городские ворота. До 1620 года башня стояла заброшенной. В 17 веке были предприняты попытки её реставрации. 

В 1937 году Муссолини подарил башню федерации штурмовых отрядов Ардити. В этот период в подвале башни (который является одним из помещений форума Веспасиана) был похоронен генерал Алессандро Паризи, для чего был использован древнеримский саркофаг. В 1943 году штурмовики из Ардити покинули здание.

Интересно, что официальный представитель МИД России Мария Захарова не удержалась от саркастического комментария о ситуации в Риме. 

"Напомню, в мае текущего года МИД Италии  отрапортовал о том, что итальянская поддержка Украины, включая военную помощь и взносы, выплачиваемые через механизмы ЕС, достигает около €2,5 млрд, из которых около €1 млрд - для беженцев, €310 млн - на поддержку государственного бюджета и €93 млн - на гуманитарную деятельность.  Пока итальянское правительство будет бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков, Италия рухнет вся: от экономики до башен", - высказалась дипломатическая чиновница в своем канале Telegram.

Теги: башня конти, рим, обрушение


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

