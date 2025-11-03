Четыре фуры столкнулись под Иркутском, погибли китаец и белорус, трое ранены

В Куйтунском районе Иркутской области на федеральной автодороге Р-255 "Сибирь" столкнулись четыре фуры.

По сообщению ГАИ Иркутской области, на 1581 километре федеральной трассы произошло столкновение четырех большегрузов. В результате аварии два водителя погибли, два получили различные травмы.

Движение перекрыто, транспорт пущен в объезд через деревню Листвянка.

Канал Baza уточняет, что две фуры столкнулись лоб в лоб во время обгона в условиях гололеда, а затем их отбросило на другие большегрузы. Погибли водители из Китая и Белоруссии. По данным канала, именно белорусский пилот пошел на опасный маневр.

Пострадали еще трое водителей. Один из них, также гражданин Белоруссии, доставлен в Саянскую больницу. Медики диагностировали у него открытый перелом ноги и позвоночника. Ещё одного пострадавшего доставили в Куйтунскую больницу. Пятый участник ДТП отказался от госпитализации, получив ушибы.

О случившемся уже сообщили в МИД Беларуси﻿ и Китая﻿.