"Они уже потеряны". На Украине призывают ВСУ бежать из Красноармейска и Димитрова

Из Красноармейска и Димитрова на западе ДНР ВСУ необходимо бежать, эти города для Украины "фактически потеряны". Об этом заявил бывший замминистра обороны Украины Виталий Дейнега.

Он призывает срочно отдать приказ об отходе боевиков из этих городов. Уже сейчас это невозможно без огромных потерь, но так они хотя бы не будут дезертирами. А военное командование по политическим причинам тянет с этим, жертвуя тысячами солдат. При этом отчеты генштаба ВСУ "с каждым днем все больше состоят из лжи".

"Если в ближайшее время кто-то не подпишет приказ о выводе войск, мы можем оказаться в ситуации не только потери значительного количества максимально мотивированных десантников и морпехов (об имуществе на сотни миллионов я уже молчу – оно потеряно и шансов на его эвакуацию уже нет). Мы можем оказаться в ситуации, когда некому будет латать дыру на фронте, и накопанные у нас в тылу фортификации быстро перейдут к противнику", – переживает Дейнега.

Многие блогеры на Украине также взывают к Зеленскому, прося дать приказ об отходе, которое фактически будет бегством и просто попыткой спасти свои жизни. Но его нет.

Российский обозреватель Юрий Подоляка считает, что "эта истерика со стороны украинских волонтеров уже запоздала. Даже если будет отдан приказ на отвод, из "покровского мешка" выйдут (как говорил когда-то мэр Киева Виталий Кличко) "не только лишь все". Сейчас выйти остаткам бригад ВСУ можно лишь с очень большими потерями. А Зеленский говорит, что ВСУ контролируют ситуацию. На самом деле эта неадекватность России только на руку. А тем временем ВС РФ постепенно берут Красноармейск под контроль.

На днях Киев пытался деблокировать гарнизон ВСУ в Красноармейске, высадив с вертолета недалеко от города спецназ ГУР. Как сообщили в Минобороны РФ, это произошло примерно в 1 км северо-западнее окраины города. Все 11 человек были уничтожены. Украинский пропагандист Юрий Бутусов негодует. Он убужден, что это было заведомо "безграмотным тактическим решением". Высаживать спецназ на открытой местности и на виду у росийских дронов было тупостью. Кроме того, это и не могло оказать существенного влияния на обстановку в городе, где воюют несколько бригад. А свою неадекватность политическое руководство пытается прикрыть пиаром, при котором гибнет большое количество людей, но это не разглашается, как и результаты этих акций.

Украинский канал "Резидент" пишет, что попытка деблокировать гарнизон ВСУ провалилась, но главком ВСУ Сырский получил приказ от Зеленского сделать это любой ценой. Уже потеряны спецназ ГУР и несколько элитных подразделений ВСУ. Боевики, понимая, что приказа об оставлении не будет, сами пытаются выходить из города. Потери при этом очень велики. В генштабе ВСУ боятся, что это обвалит фронт в раойне Красноармейска и спровоцирует массовую сдачу в плен. Сырский обещает полевым командирам помощь и просит продержаться неделю. Сейчас идет переброска нескольких тысяч боевиков. Всего в окружении находится около 9 тысяч боевиков.

Как сообщает "Легитимный", безопасного выхода для заблокированных подразделений ВСУ в агломерации давно нет. Этот приказ нужно было отдавать еще 20 октября. Теперь же в рядах ВСУ хаос и паника, подразделения ВСУ деморализованы и дезорганизованы.

Когда Зеленский на ставке потребовал объяснить, как генштаб ВСУ допустил то, что происходит под Красноармейском, Сырский ответил, что не хватает людей, которых Зеленский ранее угробил в Курской авантюре. Тот пришел в ярость и потребовал от Сырского деблокировать Красноармейск любой ценой или его ждет отставка. В свою очередь, генштаб ВСУ требует от Зеленского объявить всеобщую мобилизацию.

Военкор Юрий Котенок пишет, что в Красноармейске наши подразделения взяли под контроль и северную часть города. По сути, за противником остается около 3 квадратных км в северо-восточной части города. Сырский в пожарном порядке снимает силы с других направлений и готовит мощные контрудары.

Красноармейск имеет огромное значение для группировки ВСУ в ДНР. Его освобождение позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и существенно улучшить положение в Запорожской области.