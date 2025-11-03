Автобус сгорел на трассе между Екатеринбургом и Тюменью

На месте вызова работали 8 сотрудников подразделений МЧС России и областной противопожарной службы, было задействовано 3 единицы техники. Огонь повредил 20 квадратных метров транспортного средства.

На трассе "Тюмень - Екатеринбург" сгорел автобус. Об этом сообщает пресс-служба тюменского главка МЧС.



