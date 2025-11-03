20 человек погибли, несколько сотен пострадали при землетрясении в Афганистане

В центральной части Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,3. На текущий момент известно о 20 погибших и 320 раненых.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Интерфакс уточняет, что, по сведениям Геологической службы США, эпицентр землетрясения магнитудой 6,3, произошедшего в ночь на 3 ноября, находился в 35 км к юго-западу от населенного пункта Хольм в провинции Саманган на севере Афганистана на глубине 10 км.

По данным Интерфакса, толчки ощущались в Казахстане. Землетрясение зафиксировано сетью сейсмостанций Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС Казахстана в 01:29 понедельника по времени Астаны (23:29 по Москве). Эпицентр расположен в 1079 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана. Энергетический класс землетрясения - 14.2. Магнитуда MPV 6.2

Толчки интенсивностью 2 балла по шкале MSK-64 ощущались в казахстанских городах Шымкент, Жетысай и Шардара и поселке Мырзакент (в Туркестанской области).

Также землетрясение ощутили в Таджикистане - в Душанбе и ряде других городов. В Узбекистане толчки ощущались в Сурхандарьинской области - 5 баллов, Кашкадарьинской области - 3-4 балла, Самаркандской области - 3 балла и Ташкенте - 2-3 балла.