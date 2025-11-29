ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины

Российские войска в ответ на атаки Киева по гражданским объектам в РФ нанесли удар по предприятиям украинского ВПК и энергетические объекты, сообщило Минобороны.

Все назначенные объекты поражены, подчеркнули в ведомстве. Также ВС РФ поразили инфраструктуру военного аэродрома, места хранения и запуска БПЛА дальнего действия.

По данным Минобороны, в течение прошедшей ночи средствами ПВО перехвачены и уничтожены 103 украинских БПЛА над российскими регионами. Повреждены жилые дома в Волгограде, Таганроге и других городах, есть пострадавшие.