Танкер Virat вновь подвергся атаке безэкипажных катеров у берегов Турции

Танкер Virat под флагом Гамбии вновь подвергся нападению с использованием беспилотников у берегов Турции. Об этом сообщил телеканал NTV. Минтранс Турции подтвердил информацию.

Удар нанесли безэкипажными морскими катерами, судно получило небольшие повреждения, экипаж не пострадал.

На танкере в пятницу вечером, 28 ноября, возник пожар, предположительно, после поражения беспилотным летательным аппаратом. 20 членов экипажа, находившиеся на борту судна, были эвакуированы.

В пятницу вечером пожар возник и на танкере Kairos, который также находился у берегов Турции. На его борту были 25 моряков, их успешно эвакуировали. Турецкие власти не исключают, что оба инцидента произошли из-за внешнего вмешательства.

Как сообщает ТАСС, оба судна следуют в Новороссийск, нефти у них на борту нет.