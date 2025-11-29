На Афипском НПЗ ликвидировали открытое горение после атаки БПЛА

Открытое горение на Афипском НПЗ, начавшееся после атаки БПЛА, ликвидировано. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Пожар на Афипском НПЗ произошел в ночь на 29 ноября. Из-за атаки БПЛА была повреждена часть технического оборудования на территории завода. По данным МЧС, возгорание было локализовано на площади 250 кв. м.

В Минобороны сообщили, что минувшей ночью над Краснодарским краем были перехвачены и уничтожены 11 БПЛА.