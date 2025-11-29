Один из трех причалов КТК в Новороссийске поврежден при атаке ВСУ

Один из трех выносных причалов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском был атакован безэкипажными катерами. Он не подлежит восстановлению, сообщили в компании.

Атака произошла сегодня около 4 часов утра. Сотрудники не пострадали. Предварительно, попадания нефти в акваторию Черного моря не произошло. Осуществляется отбор проб морской воды.

"По введенному капитаном морского порта Новороссийск предписанию погрузочные операции и иные операции были прекращены, танкеры отведены за пределы акватории КТК", - говорится в сообщении.

КТК объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана, и ряда стран Западной Европы. В компании отметили, что это атака и на интересы стран-участниц КТК. Подчеркивается, что уже третий акт агрессии против "сугубо гражданского объекта, находящегося под защитой международного права". Ранее атакованы были НПС "Кропоткинская", повреждения получил административный офис КТК в Новороссийске.