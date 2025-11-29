Песков заявил, что не видел сообщений о якобы взорвавшейся в Оренбуржье ракете

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о якобы взрыве баллистической ракеты на военной базе в Оренбургской области.

"Я не видел таких сообщений", - цитирует РИА Новости Пескова.

Ранее СМИ сообщили о хлопке и дымовом облаке, замеченных 28 ноября на окраине города Ясный в Оренбуржье. Как пишет "МК", после мощного хлопка в районе ЗАТО Комаровский поднялось густое облако дыма фиолетового цвета с оранжевым оттенком. По оценкам экспертов, необычный цвет дыма мог возникнуть из-за химических компонентов топлива, используемого при испытаниях.