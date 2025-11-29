БПЛА атаковали жилые дома в Волгограде, два человека пострадали

Два человека пострадали в результате атаки украинских БПЛА на Волгоград, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Его слова приводятся в Telegram-канале администрации региона.

В частности, на улице Маршала Еременко поврежден склад стройматериалов. Пострадал один человек, госпитализация ему не потребовалась.

Также были атакованы несколько многоэтажных домов. Из-за падения обломков там выбило окна, возникли возгорания. Пострадал один человек в доме по улице Невской. Ему оказали помощь на месте.

Как сообщили в Минобороны РФ, средства ПВО утром в субботу сбили пять украинских беспилотников над Волгоградской областью. Еще один БПЛА был уничтожен над регионом минувшей ночью.