Сергей Лазарев едет в Екатеринбург с новой программой "Шоумен"

Актер, певец и участник Евровидения Сергей Лазарев едет в Екатеринбург со своей новой программой "Шоумен". Уже совсем скоро артист выступит на сцене МТС Live Холл.

"Вас ждут не просто новые песни и уже полюбившиеся хиты, а грандиозное шоу: живой звук, эффектная хореография, масштабные декорации, яркие костюмы и впечатляющие спецэффекты", - говорится в анонсе концерта.

Масштабный концерт пройдет 3 и 17 декабря в 19.00. Билеты раскупили почти сразу, однако у поклонников творчества Лазарева все еще есть возможность увидеться с кумиром. Продажа билетов осуществляется на сайте МТС Live Холл. Стоимость от 3 тыс. до 16 тыс. рублей.

Сергей Лазарев - один из самых разносторонних артистов российской эстрады. Он построил успешную карьеру певца, стал любимцем публики, трижды выступив на Евровидении, сыграл несколько главных ролей в Театре имени Пушкина, а также часто появляется на популярных телешоу в качестве приглашенного гостя или ведущего. Свой талант он продемонстрировал на шоу "Маска", став победителем четвертого сезона.

Певец активно гастролирует, билеты на его концерты пользуются неизменным спросом во всех регионах нашей страны, песни регулярно оказываются наверху хит-парадов, а альбомы получают статус "золотых дисков".