В ФРГ арестовали украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Верховный суд ФРГ распорядился взять под стражу подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" Сергея Кузнецова.

Украинцу предъявлено обвинение в антиконституционной диверсии и осуществлении взрыва. Как сообщает ТАСС, судебный процесс по делу, скорее всего, будет проходить в Гамбурге.

27 ноября Италия через три с лишним месяца выдала Кузнецова германской стороне. Напомним, что власти ФРГ в рамках расследования подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" выдали ордер на арест семи человек.

По данным The Wall Street Journal, детективы полиции отследили компании, которые сдают в аренду суда, а также телефоны и номера автомобилей. В результате они собрали информацию, позволившую выдать ордер на арест трех военнослужащих специального украинского военного подразделения и четырех ветеранов-глубоководников.