28 Ноября 2025
Наука и техника В России
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В России учредили математическую премию им. А.Н. Коломогорова

‎1 декабря в России во второй раз будет отмечаться День математика. Накануне профессионального праздника математиков Правительства РФ издало постановление об учреждении премии в области математики имени А.Н. Колмогорова - великого русского и советского математика ХХ века.
Власти отмечают, что математические науки становятся главной интеллектуальной составляющей современных технологий, широкое внедрение которых коренным образом меняет все сферы жизни. Премия призвана поддержать лидирующее положение российской математической науки в мире и достичь технологического суверенитета. Она будет присуждаться раз в три года по трем номинациям: фундаментальная математика, прикладная математика и математические проблемы информатики, математические проблемы механики и физики. Размер премии составит 8 млн рублей для каждой номинации и может присуждаться как одному соискателю, так и коллективу до трех человек.

Андрей Николаевич Колмогоров (1903 - 1987) - один из величайших математиков мира ХХ века, внесший огромный вклад в развитие целых направлений математической науки и получивший в них фундаментальные результаты. Один из основоположников современной теории вероятностей. Его имя носят множество формул, правил, критериев.

Правда, в образовании имя Колмогорова известно в связи с так называемой "колмогоровской реформой" в преподавании математики в школе, которая была призвана еще больше усилить математическую подготовку детей, но на практике, как считают многие эксперты, привела к обратным результатам, поскольку в методике стало меньше наглядности и больше абстракций. Это было вызвано тем, что сам Колмогоров работал в основном с одаренными детьми. Но если для способных детей это давало хороший эффект, то в целом уровень математической подготовки школьников упал уже к концу советской эпохи. Символично, что и в настоящее время российские старшеклассники регулярно побеждают на международных математических олимпиадах, а общий математически уровень российских школьников крайне низок.

Впрочем, учрежденная премия касается не математического образования, а математической науки.

