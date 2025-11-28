Депутат Баранчук ушёл из тюменской облдумы

Тюменскую облдуму покинул депутат Юрий Баранчук. Комментируя это своё решение, он назвал его тяжёлым.

Сам Баранчук во время заседания отметил, что это было непростое решение. О его причинах и новом месте работы парламентария ничего неизвестно, пишет РБК-Тюмень.

Политолог Александр Безделов полагает, что по уходу Баранчука можно сказать только одно: причина – не бизнес.

"Незадолго до сложения полномочий депутата он покинул должности гендиректора в двух компаниях. И этот факт сильно отличает нынешнее сложение мандата от состоявшегося в феврале 2023 г. ухода из думы главы "Мостостроя-11" Николая Руссу", - написал Безделов в своём telegram-канале.

Также он прокомментировал возможное назначение Баранчука заместителем мэра Тюмени Максима Афанасьева.

"В настоящий момент у Максима Афанасьева нет только первого заместителя. Но его назначает только городская дума по представлению мэра. Так что пока – и.о. первого зама или просто зам до ближайшего заседания думы (очередное – 18 декабря)", - написал Безделов.

Юрий Баранчук родился в 1970 г. в селе Сорокино Тюменской области. С 1971 г. с семьёй живёт в Тюмени. Окончил среднюю школу № 31. Занимался велоспортом. В армии служил в разведроте. Имеет два высших образования.

Трудовую деятельность начал тренером-преподавателем в ДЮСШ №4 Тюмени, затем устроился рядовым специалистом на Тюменский моторный завод. В 25 лет уже руководил коллективом из двухсот человек.

Депутат областной думы V – VII созывов. Имеет муниципальные, региональные и отраслевые награды, в том числе медаль Министерства обороны Российской Федерации и медаль Союза машиностроителей России.