28 Ноября 2025
Спорт Тюменская область
Фото: Накануне.RU

В Тюменской области участники СВО могут пройти восстановление через спорт

Губернатор Тюменской области Александр Моор высказался о доступности спорта для участников специальной военной операции (СВО).

В регионе реализуется дорожная карта, по которой для участников СВО и членов их семей создают условия для доступных спортивных занятий. Её разработали департамент физкультуры и спорта Тюменской области вместе с региональным филиалом фонда "Защитники Отечества". Порядка 145 участников СВО с инвалидностью, у которых нет противопоказаний к занятиям, имеют возможность постоянно тренироваться.

Среди таких героев – ветеран СВО Александр Сибиряков. Он со школы занимается хоккеем. Не бросил любимый вид спорта даже во время службы. Играл, когда бывал в отпуске дома. Сейчас занимается на ледовом катке "Рубиновец". Там созданы все условия для занятий спортом людей с особенностями здоровья.

"Восстанавливать физическую форму ветераны СВО могут и в спортивном комплексе "Олимпия" в посёлке Боровском. Посетил его вместе с Владимиром Якушевым в августе этого года, перед самым открытием. Там есть большой спортивный и тренажёрный залы, два бассейна, один из которых предназначен специально для реабилитации", - написал губернатор в своём telegram-канале.

Развитие адаптивного спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья, реабилитация и социальная адаптация ветеранов и участников СВО – часть государственной программы "Спорт России".

Теги: СВО, ветеран, спорт


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

