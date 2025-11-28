Путин не исключил проведения саммита РФ-США в Будапеште

Президент России Владимир Путин не исключил проведение саммита РФ-США в Будапеште, об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Кремле.

Ранее СМИ сообщали, что возможной площадкой второй встречи Путина и Трампа может стать Венгрия. Путин рассказал подробности об этом предложении: "Это было предложение Дональда. Он сразу сказал: "У нас хорошие отношения с Венгрией. У тебя с Виктором хорошие отношения, у меня. Предлагаю этот вариант". Мы, конечно, с удовольствием согласимся".

Путин также отметил, что отношения России и Венгрии остаются рациональными и продолжают развиваться: "Я знаю, что прежде всего в своей работе вы отстаиваете интересы своей страны. Наши взгляды на какие-то вещи, в том числе по международной повестке, могут не совпадать, но у нас сложилась такая атмосфера, которая позволяет нам откровенно обсуждать вопросы. Это дает нам возможность не только разговаривать, но и искать решения проблемы".

Ожидается, что в ходе встречи Путин и Орбан будут обсуждать тему энергетического сотрудничества, но, вероятно, тема украинского конфликта тоже будет подниматься.