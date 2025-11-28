Инструкторы "РМК Поиск" провели занятия на форуме "Вектор спасения – Урал"

Инструкторский состав подразделения "РМК Поиск" принял участие в форуме "Вектор спасения – Урал" – образовательной площадке для подготовки студенческих спасательных формирований и волонтеров.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, форум проводится при участии Всероссийского студенческого корпуса спасателей, чтобы готовить будущих специалистов, которые смогут работать в условиях чрезвычайных ситуаций.

На протяжении трех дней в лагере "Зарница" для 100 добровольцев из Тюменской, Курганской, Челябинской и Свердловской областей проводилась интенсивная программа: отработка поисково-спасательных навыков, разбор тактики действий при ЧС, обеспечение связи и обучение работе в природной среде.

Инструкторы "РМК Поиск" отвечали за блок по аварийно-спасательным работам, связанных с тушением пожаров. Были проведены теоретические и практические занятия по применению средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, а также по применению первичных средств тушения пожара.

Участники отработали действия по тушению пожара с применением огнетушителей, надели боевую одежду пожарного и провели боевое развертывание от автоцистерны.

В ходе тактико-специальных учений была отработана вводная по ликвидации очага возгорания в здании клуба, где по легенде учений находились двое пострадавших без сознания.

В "РМК Поиск" отметили самых активных из пяти отрядов и вручили им памятные подарки от подразделения.