Образование Владимирская область
Фото: avo.ru

V Региональный Слёт классных руководителей школ Владимирской области прошел в областной столице

Накануне во Владимирском институте развития образования 145 педагогов региона  – классных руководителей школ, школ-интернатов и кураторов СПО приняли участие в V Региональном Слёте классных руководителей. Тема форума была такая - «Классный руководитель – ключевая фигура воспитательного пространства региона».

Активными участниками мероприятия также стали советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями, руководители проектов регионального отделения «Движения Первых».

Открыли слёт заместитель министра образования Елена Абрамова и ректор ВИРО Марина Артамонова. 

На интерактивной образовательной выставке «Инструменты классного руководителя» педагоги познакомились с приёмами сплочения классного коллектива, формами работы по развитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В экспозиции были также представлены программы социальных партнёров: Российского общества «Знание», Движения Первых, Юридического института ВлГУ, которые помогут усилить воспитательный потенциал в работе классного руководителя.

(2025)|Фото: Минобр Владимирской области

В педагогической гостиной слёта актриса Владимирского областного академического театра драмы Анна Зайцева провела мастер-класс по развитию сценической речи, а профориентолог Мария Шпилевич рассказала о педагогическом стиле XXI века и помогла аудитории собрать идеальный образ педагога, который воспитает в учениках культуру внешнего вида. Инструктор групповых программ фитнесс-клуба «Атмосфера» Анастасия Качалова дала советы, которые помогут классному руководителю регулировать эмоциональное состояние и не выгорать в профессии.

Мастерская воспитательных практик собрала успешный педагогический опыт по наиболее актуальным для классных руководителей темам. Заместитель директора по УВР школы №1 г. Гусь-Хрустального Ирина Кондратьева показала возможности искусственного интеллекта в воспитательной работе. Учитель географии школы №3 о.Муром Марина Филинова вместе со своими учениками рассказала о развитии ученического самоуправления через интеграцию ресурсов Движения Первых и городской организации «Новая Цивилизация» в воспитательной системе класса. Ценностно-ориентированный тренинг-мотивацию «Подумаем о важном» провела советник директора по воспитанию гимназии №35 г. Владимира Елена Мишканова.

(2025)|Фото: avo.ru

Каждый классный руководитель увёз с собой не только новый опыт, знакомства, вдохновение, но и разработанный ВИРО «Путеводитель классного руководителя».

