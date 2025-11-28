АО "Транснефть – Сибирь" поддержало региональный конкурс детского рисунка

28 Ноября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россиянам приготовили "технологический сбор"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Тюменская область
Фото: пресс-служба &quot;Транснефть-Сибирь&quot;

АО "Транснефть – Сибирь" поддержало региональный конкурс детского рисунка

АО "Транснефть – Сибирь" оказало благотворительную помощь в проведении 15-го Тюменского областного просветительского конкурса рисунков "Тебя, Сибирь, мои обнимут длани". Выделенные предприятием средства были направлены на приобретение подарочных наборов для участников конкурса (книги, краски (художественная акварель) и холсты). Организатором конкурса выступила Общественная палата Тюменской области.

В 2025 г., в Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы, конкурс посвящён героизму участников специальной военной операции и, конечно, самоотверженному труду тружеников тыла. Областной конкурс детских рисунков "Тебя, Сибирь, мои обнимут длани" проходит ежегодно в дни празднования Дня Сибири в Тюменской области. На протяжении 15 лет он объединяет детей и взрослых разных культур многонационального региона, став символом единства и дружбы, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодёжи.

В творческом состязании принимают участие дети и подростки в возрасте от 5 до 18 лет из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковска, Ишима и районных центров региона. Конкурсанты представляют работы, отражающие историю и культуру Сибири.

Работы Тюменского областного просветительского конкурса рисунков "Тебя, Сибирь, мои обнимут длани"(2025)|Фото: пресс-служба "Транснефть-Сибирь"

Номинации конкурса: "Героев славим имена", "Сибирь духовная", "Нашей славной истории строки", "О Родине слово и песня", "Семейные ценности народов Сибири" несут особую важность. Все они вдохновляют юных художников на изучение и осмысление истории и культуры региона. По итогам рассмотрения работ жюри конкурса определило 183 победителя. Торжественная церемония награждения и праздничный концерт прошёл на сцене Тюменской филармонии.

"Объединяя усилия в раскрытии талантов молодого поколения, мы взращиваем у юных земляков любовь к Родине, укрепляем уважение к традициям и культуре нашего многонационального региона и, в конечном итоге, вносим свой вклад в создание сильной и процветающей России", – отметил в благодарственном письме в адрес АО "Транснефть – Сибирь" председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарёв.

АО "Транснефть – Сибирь" в рамках благотворительной программы оказывает финансовую помощь культурным учреждениям в регионах присутствия на регулярной основе. В том числе средства выделяются на ремонты зданий, оснащение специализированной мебелью, а также на проведение просветительской работы и мероприятий, направленных на патриотическое и социокультурное воспитание молодежи. Большое внимание уделяется организациям, расположенным в сельской местности.

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий вручает награду за конкурс детских рисунков(2025)|Фото: пресс-служба "Транснефть-Сибирь"

Теги: "Транснефть - Сибирь", рисунок, конкурс


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети