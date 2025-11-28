АО "Транснефть – Сибирь" поддержало региональный конкурс детского рисунка

АО "Транснефть – Сибирь" оказало благотворительную помощь в проведении 15-го Тюменского областного просветительского конкурса рисунков "Тебя, Сибирь, мои обнимут длани". Выделенные предприятием средства были направлены на приобретение подарочных наборов для участников конкурса (книги, краски (художественная акварель) и холсты). Организатором конкурса выступила Общественная палата Тюменской области.

В 2025 г., в Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы, конкурс посвящён героизму участников специальной военной операции и, конечно, самоотверженному труду тружеников тыла. Областной конкурс детских рисунков "Тебя, Сибирь, мои обнимут длани" проходит ежегодно в дни празднования Дня Сибири в Тюменской области. На протяжении 15 лет он объединяет детей и взрослых разных культур многонационального региона, став символом единства и дружбы, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодёжи.

В творческом состязании принимают участие дети и подростки в возрасте от 5 до 18 лет из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковска, Ишима и районных центров региона. Конкурсанты представляют работы, отражающие историю и культуру Сибири.

Номинации конкурса: "Героев славим имена", "Сибирь духовная", "Нашей славной истории строки", "О Родине слово и песня", "Семейные ценности народов Сибири" несут особую важность. Все они вдохновляют юных художников на изучение и осмысление истории и культуры региона. По итогам рассмотрения работ жюри конкурса определило 183 победителя. Торжественная церемония награждения и праздничный концерт прошёл на сцене Тюменской филармонии.

"Объединяя усилия в раскрытии талантов молодого поколения, мы взращиваем у юных земляков любовь к Родине, укрепляем уважение к традициям и культуре нашего многонационального региона и, в конечном итоге, вносим свой вклад в создание сильной и процветающей России", – отметил в благодарственном письме в адрес АО "Транснефть – Сибирь" председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарёв.

АО "Транснефть – Сибирь" в рамках благотворительной программы оказывает финансовую помощь культурным учреждениям в регионах присутствия на регулярной основе. В том числе средства выделяются на ремонты зданий, оснащение специализированной мебелью, а также на проведение просветительской работы и мероприятий, направленных на патриотическое и социокультурное воспитание молодежи. Большое внимание уделяется организациям, расположенным в сельской местности.