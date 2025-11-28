28 Ноября 2025
В мире В России В бывшем СССР За рубежом
Общество Владимирская область
Фото: avo.ru

Более 800 вопросов направили жители Владимирской области на «Прямую линию» с губернатором Александром Авдеевым

Накануне губернатор Владимирской области Александр Авдеев на телеканале «Губерния-33» провёл десятую «Прямую линию» с жителями региона. 

Сбор и анализ вопросов, поступивших губернатору через соцсети, осуществляли специалисты Центра управления регионом и Управления по работе с обращениями граждан Администрации Губернатора. В прямом эфире вопросы из соцсетей от жителей региона задавала руководитель ЦУРа Светлана Бойко.

(2025)|Фото: avo.ru

Главными темами стали энергетика и ЖКХ, ремонт дорог, общественный транспорт, благоустройство и экология.

В частности, был вопрос о подготовке энергетического комплекса. 

«Каждый год мы берём на контроль замену ЛЭП, проводов, чтобы обновлять инфраструктуру до начала сложного периода. Просеки расчищают и минимизируют последствия природных явлений. Работа проделана большая. Компании «Владимирэнерго» и «ОРЭС» – наши надёжные партнёры, они выполняют свои инвестиционные программы. Аварийность в этом году снизилась на 20%. Точечные вопросы будем решать на месте с помощью мобильных бригад», – отметил Александр Авдеев.

О проблемах в комплексе ЖКХ сигнализировали жители Мурома, где фиксируются отключения отопления и горячего водоснабжения. Ситуация отразится в квитанциях – за не оказанную услугу будет выполнен перерасчёт. Причина этих отключений – износ коммунальной инфраструктуры. Повышение её надежности уже ведётся: проведена реконструкция теплосети по улице Дзержинского и Привокзальной, начали масштабную работу на канализационных коллекторах. На последующие годы запланирован капремонт сетей теплоснабжения, из областного бюджета выделены средства на реконструкцию котельной. В прошлом году заменили котлы в районной котельной №1 – самой крупной в округе.

«Работаем над привлечением федеральных средств на реконструкцию водозабора в деревне Александровка округа Муром. Требуется около 2 млрд рублей. Мы надеемся их получить», – сказал глава региона.

Масштабные работы на сетях водоснабжения ведутся и в посёлке Вольгинском. Там уже построено 3 км дублирующего водовода, предстоит сделать замену отводов. Работы продолжатся и в следующем году.

Тема экологии также была в фокусе внимания жителей региона. 

«У нас в регионе есть пункты приёма шин, но важно их ещё и перерабатывать. Поэтому в следующем году в Радужном будет запущено специализированное предприятие. Оно было там и раньше, но последнее время не работало. В этом году появился новый собственник, и завод ждёт модернизация. По прогнозам, в сутки можно будет перерабатывать порядка 10 тонн покрышек. Это будет экологически чистое производство. Так что с утилизацией покрышек ситуация у нас должна наладиться», – подчеркнул Александр Авдеев.

(2025)|Фото: avo.ru

Отдельный вопрос – расширение Марьинского полигона. Глава региона напомнил, что каждый из нас в сутки генерирует около килограмма отходов, а в год образуется порядка 4 тыс. тонн – это башня размером со стадион и высотой в сто метров.

«Мусор не исчезнет, его необходимо утилизировать. В 2027 году на объекте планируется запустить мощности по обработке и утилизации отходов, а также дополнительные мощности по их захоронению. Это позволит достигнуть поставленных Президентом России цели по сортировке 100 процентов ежегодно образуемых ТКО, а также по захоронению не более чем 50 процентов таких отходов. Сейчас эта цифра не превышает 25 процентов. Если оператор нарушает законодательство – будем разбираться», – заверил Губернатор.

В топе вопросов – дорожная тема. За 4 года во Владимирской области отремонтировано и реконструировано более 1,8 тыс. км дорог. Построено 25 км дорог к сельским населённым пунктам, ранее не имевших подъезда с твёрдым покрытием. Кроме того, с федеральной помощью построены и введены в эксплуатацию М-12 «Восток», Рпенский проезд и дорога в мкр Юрьевец областного центра, выполнена большая работа по расширению трассы Р-132 от Владимира до Суздаля. В планах – строительство Северного обхода Владимира и дороги со вторым мостом через Клязьму.

На предыдущих «Прямых линиях» поступало много жалоб на общественный транспорт. Сейчас в регионе уже закуплено порядка 300 единиц транспорта. К 2030 году будет приобретено ещё около 330 машин. 207 автобусов закупят с федеральной поддержкой для городов с населением свыше 50 тысяч человек (Владимира, Коврова, Мурома, Александрова, Гусь-Хрустального) в рамках новой региональной программы «Развитие (модернизация) общественного транспорта». Она принята для участия в федеральном проекте «Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Для городов, где есть контактная сеть, закупаются троллейбусы на автономном ходу, чтобы он мог идти без подключения в местах, где это необходимо.

Однако Губернатор уточнил, что есть проблема дефицита водителей.

Ещё одна тема – благоустройство. Жители региона активно участвуют в голосовании в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В этом году по этой программе запланировано благоустройство 55 общественных пространств, уже завершены работы на 43 территориях.

Продолжается и региональная программа «Благодвор», по ней планируется обновить 762 территории (428 дворовые и 334 прилегающие). Уже готовы 657 из них – 397 дворов и 260 прилегающих территорий. В прошлом году было благоустроено 889 территорий.

Ряд вопросов – относительно школ, например, от мамы ученика из Покрова.

Александр Авдеев рассказал, что готовность строящейся в этом городе школы – около 70%.

«Подрядчику давали много шансов завершить работу, шли навстречу, пересчитывали смету. Однако свои обязательства он не выполнил, и мы расторгли договор. Строительство идёт 3,5 года – дальше ждать нечего. В начале года будут новые торги. Важно, чтобы подрядчик передал документы – сейчас он сопротивляется», – отметил Губернатор.

Ещё один образовательный объект должен был появиться в мкр Юрьевец города Владимира. Компания-застройщик не выполнила своих обязательств. Совместно с прокуратурой уже инициировано судебное разбирательство. А вот школа в Суздале уже совсем скоро откроет свои двери для учеников – ребят пригласят на новогодние мероприятия, а уже после каникул школьники сядут за парты.

В целом прямая линия проходила в течение 3 часов. Ответы получат все, кто их задавал или писал комментарии в ленте пабликов, где они принимались.

«Постараемся не только ответить на вопросы, но и выполнить то, что мы запланировали во всех муниципалитетах, во всех сферах, на территориях нашей области. Остаёмся на связи», – подытожил Александр Авдеев.

