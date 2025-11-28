В общественном транспорте Екатеринбурга хотят установить мгновенную оплату проезда

В будущем в общественном транспорте Екатеринбурга может появиться автоматическая оплата проезда с пассажиров. Надежду на появление такой техники высказал глава города Алексей Орлов во время форума "Города России".

По его словам, если кто-то предложит ему такую технологию, ее обязательно внедрят в городской транспорт. Тогда с пассажира, зашедшего в салон, сумма за проезд будет списываться автоматически.

"Такое решение было бы очень и очень полезным для всех городов", - отметил градоначальник.

В ответ на это другие спикеры сессии отметили, что подобная технология может нарушать персональные данные горожан, а потому сначала необходимо проработать вопрос на законодательном уровне.