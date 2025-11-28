Школы Тюменской области переходят на "дистант"

Ученики нескольких школ в Тюменской области переходят на дистанционное обучение из-за ОРВИ.

Такую форму обучения введут в 11 муниципальных образованиях области. Дистанционное обучение продлится с 1 по 14 декабря. Речь идёт о школах Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковского, Голышмановского, Тюменского, Тобольского, Омутинского, Исетского, Сорокинского и Юргинского муниципальных округов. В регионе уже три недели растёт заболеваемость ОРВИ и гриппом. Доля детей в структуре заболевших составляет более 57%. Образовательными учреждениями организовано информирование родителей о проведении образовательного процесса в дистанционном формате.

"Профилактические мероприятия введены в 11 из 26 муниципальных образований, в которых уровень заболеваемости превышает среднеобластной показатель и эпидемические пороги. В образовательных учреждениях в этот период будут проведены генеральные уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств", - цитирует информационный центр правительства Тюменской области заместителя руководителя регионального управления Роспотребнадзора Юлию Распопову.

Для предупреждения заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом Роспотребнадзор рекомендует соблюдать базовые меры профилактики, одно из которых – избегать мест массового скопления людей.