Депутаты Тюменской городской Думы утвердили границы 62 органа ТОС

На 21-м заседании Тюменской городской Думы, состоявшемся накануне, депутаты провели обсуждение работы органов ТОС и рассмотрели вопрос об установлении границ новой территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, — в границах улиц Казачьи Луга — Западносибирская — Стартовая — Вересковая.

Депутаты единодушно поддержали идею создания еще одного ТОСа.

Итак, на сегодняшний день в городе уже 62 таких органа, из которых 4 — юридические лица.

В 2024 году в рамках финансовой поддержки деятельности органов ТОС из бюджета города было выделено 3 174 000 руб. За счет субсидирования прошло 127 различных мероприятий.

В 2025 году сумма средств, выделенных из бюджета, составила 5 203 000 руб. За 9 месяцев проведено более 100 массовых мероприятий различной направленности. Также в рамках предоставленной субсидии выделено 2 000 000 руб. на проведение конкурса социально значимых проектов среди органов ТОС. Участники разработали и представили в комиссию 73 конкурсные работы, из них 51 проект получил финансовую поддержку.

"Благодаря активности этих людей у нас есть и советы домов, и старшие по дому. И по всем этим обращениям, которые поступают от таких активных граждан, Администрация города Тюмени всегда берет на учет и делает", — отметил исполняющий полномочия Председателя Тюменской городской Думы Андрей Голоус.

Важность взаимодействия с активистами органов территориального местного самоуправления подчеркнул и депутат Владимир Сбитнев:" Очень приятно видеть, когда ТОС обращаются к депутатам со своими инициативами. Это люди, которые не просто приходят рассказать о своих проблемах, а которые готовы вместе с депутатами включаться в развитие нашего города".