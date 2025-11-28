28 Ноября 2025
Общество Костромская область
Фото: adm44.ru

Ювелирная сказка от Костромской Снегурочки станет выставкой трех столиц

Выставка трех столиц. Так поименовали «Ювелирную сказку от Костромской Снегурочки». Яркая экспозиция выставки откроется в ювелирной столице России - Костроме, культурной столице - Санкт-Петербурге и государственной столице страны - Москве.

Уже 4 декабря в Северной столице стартуют выставочные мероприятия.

Этот уникальный проект реализуется совместно ювелирным Домом Kabarovsky совместно с известными брендами Костромской области – «Империал», «Krasnoe», «Иордань», «ЛЕНА ТОММИ» при поддержке администрации Костромской области и резиденции Костромской Снегурочки.

Надо отметить, что "Ювелирная сказка от Костромской Снегурочки" - это своеобразная премьера проекта федерального уровня, направленного на развитие туристического потенциала Костромской области и продвижение бренда ювелирной столицы страны.

Ювелиры-профессионалы готовят для экспозиции специальные зимние тематические коллекции.

(2025)|Фото: adm44.ru

По задумке организаторов, выставка позволит ее посетителям как бы перенестись в гости к Снегурочке, где персонажи любимых сказок превращаются в ювелирные украшения. Экспозиция позволит погрузиться в новогоднюю атмосферу и познакомит с уникальными работами ювелиров, традициями мастерства, которые делают Кострому признанной ювелирной столицей России.

Отметим, что в Костромской области постоянно уделяется повышенное внимание вопросам развития ювелирной промышленности. Для поддержки предприятий регион взаимодействует с федеральными структурами по вопросам государственного регулирования ювелирного рынка. Также в Костроме ежегодно проводится ювелирный фестиваль «Золотое кольцо России», в раках деловой программы которого обсуждаются и решаются насущные вопросы отрасли.

(2025)|Фото: adm44.ru

Губернатор Костромской области Сергей Ситников лично проводит регулярные встречи с предпринимателями отрасли, выезжает непосредственно на производственные площадки.

Вопрос продвижения брендов региона силами предпринимательского сообщества как раз обсуждался на одной из встреч с губернатором.. Разговор с губернатором получил развитие в форме такого необычного проекта.

В рамках выставок пройдут тематические мероприятия, творческие встречи, дни брендов и мастер-классы. В Костроме выставка будет дополнена новогодней ярмаркой от брендов костромского края. Новогодний марафон открытия выставок назначен на 4, 5 и 6 декабря в Санкт-Петербурге, Москве и Костроме соответственно.

Теги: ювелирная выставка, котромская снегурочка, сергей ситников


