Забайкалье запустит АВТО-УСН с января 2026-го: парламент принял закон, бизнес ждёт «мягкого» перехода

Законодательное собрание Забайкальского края на ноябрьской сессии одобрило закон о введении с 1 января 2026 года автоматизированной упрощённой системы налогообложения (АВТО-УСН).

АВТО-УСН — спецрежим для микро- и малого бизнеса с доходом до 60 млн ₽ и штатом до 5 человек. Налог считается автоматически по данным банка и онлайн-кассы; декларации не требуются, платёж — ежемесячно. Предусмотрены освобождения от налога на прибыль/имущество (для ИП — от НДФЛ по предпринимательскому доходу и страхвзносов).

Ставки режима единые по стране: 8% («доходы») или 20% («доходы минус расходы»). По оценке краевых властей, воспользоваться режимом в Забайкалье смогут около 10 тысяч малых предприятий и ИП.

«Предприниматели, можно сказать, единым голосом обратились к нам через общественные организации бизнеса. Наша задача была убедить все инстанции, что для края этот механизм подходит. Запуск АВТО-УСН в Забайкалье — это не просто новый спецрежим, а способ удержать микробизнес «в белой зоне» без лишней бюрократии. Налог будет считаться автоматически, деклараций не потребуется — предприниматели смогут тратить время на клиентов, а не на отчётность. Мы идём по лучшим практикам соседних регионов; это прагматичная поддержка тех, кто создаёт рабочие места в крае», — прокомментировал председатель Заксобрания Забайкальского края Юрий Кон.

По данным парламентского комитета по экономической политике и предпринимательству, на 1 января 2025 года в крае 23 929 плательщиков применяют УСН; ожидаемые поступления по налогу — примерно 5,5 млрд рублей. В сегменте выручки 10–60 млн рублей работают 2 273 налогоплательщика, свыше 60 млн рублей — 796. На фоне федеральной налоговой реформы-2026 регион стремится обеспечить «мягкий» переход для малого бизнеса.

«Дальний Восток уже дал позитивную обратную связь по АВТО-УСН. Но самое важное, почему депутаты настаивали на внедрении режима АУСН в Забайкалье — это то, что федеральная налоговая реформа, которая предстоит с января 2026 года, вызывает определенные опасения на территориях. Минфин РФ декларировал, что под снижение порогов УСН попадут не более 10% СМП. Но в Забайкалье у нас представлен либо крупный бизнес, либо микро и малый. И, по нашей оценке, около трети предпринимателей края попало бы под налоговые изменения. Наши опросы показали риск: более 50% владельцев малых компаний готовы были закрыться или уйти в найм, ещё около 30% — «оптимизировать» деятельность, чтобы не попадать в НДС. АВТО-УСН — инструмент, который удержит предпринимателей в правовом поле и стабилизирует доходы бюджета», — отметил зампред комитета по экономполитике и предпринимательству Сергей Новиченко.

Регион рассчитывает, что запуск поддержит деловой климат и снизит стимулы к «уходу в тень». Депутатский корпус при этом обращает внимание на следующий этап — необходимость качественной подготовки инфраструктуры, инструкций для перехода и информационной кампании для предпринимателей.