Забайкалье запустит АВТО-УСН с января 2026-го: парламент принял закон, бизнес ждёт «мягкого» перехода

28 Ноября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россиянам приготовили "технологический сбор"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Экономика Забайкальский край
Фото: t.me/zabdeputat

Забайкалье запустит АВТО-УСН с января 2026-го: парламент принял закон, бизнес ждёт «мягкого» перехода

Законодательное собрание Забайкальского края на ноябрьской сессии одобрило закон о введении с 1 января 2026 года автоматизированной упрощённой системы налогообложения (АВТО-УСН).

АВТО-УСН — спецрежим для микро- и малого бизнеса с доходом до 60 млн ₽ и штатом до 5 человек. Налог считается автоматически по данным банка и онлайн-кассы; декларации не требуются, платёж — ежемесячно. Предусмотрены освобождения от налога на прибыль/имущество (для ИП — от НДФЛ по предпринимательскому доходу и страхвзносов).

Ставки режима единые по стране: 8% («доходы») или 20% («доходы минус расходы»). По оценке краевых властей, воспользоваться режимом в Забайкалье смогут около 10 тысяч малых предприятий и ИП.

(2025)|Фото: t.me/zabdeputat

«Предприниматели, можно сказать, единым голосом обратились к нам через общественные организации бизнеса. Наша задача была убедить все инстанции, что для края этот механизм подходит. Запуск АВТО-УСН в Забайкалье — это не просто новый спецрежим, а способ удержать микробизнес «в белой зоне» без лишней бюрократии. Налог будет считаться автоматически, деклараций не потребуется — предприниматели смогут тратить время на клиентов, а не на отчётность. Мы идём по лучшим практикам соседних регионов; это прагматичная поддержка тех, кто создаёт рабочие места в крае», — прокомментировал председатель Заксобрания Забайкальского края Юрий Кон.

(2025)|Фото: t.me/zabdeputat

По данным парламентского комитета по экономической политике и предпринимательству, на 1 января 2025 года в крае 23 929 плательщиков применяют УСН; ожидаемые поступления по налогу — примерно 5,5 млрд рублей. В сегменте выручки 10–60 млн рублей работают 2 273 налогоплательщика, свыше 60 млн рублей — 796. На фоне федеральной налоговой реформы-2026 регион стремится обеспечить «мягкий» переход для малого бизнеса.

(2025)|Фото: t.me/zabdeputat

«Дальний Восток уже дал позитивную обратную связь по АВТО-УСН. Но самое важное, почему депутаты настаивали на внедрении режима АУСН в Забайкалье — это то, что федеральная налоговая реформа, которая предстоит с января 2026 года, вызывает определенные опасения на территориях. Минфин РФ декларировал, что под снижение порогов УСН попадут не более 10% СМП. Но в Забайкалье у нас представлен либо крупный бизнес, либо микро и малый. И, по нашей оценке, около трети предпринимателей края попало бы под налоговые изменения. Наши опросы показали риск: более 50% владельцев малых компаний готовы были закрыться или уйти в найм, ещё около 30% — «оптимизировать» деятельность, чтобы не попадать в НДС. АВТО-УСН — инструмент, который удержит предпринимателей в правовом поле и стабилизирует доходы бюджета», — отметил зампред комитета по экономполитике и предпринимательству Сергей Новиченко.

Регион рассчитывает, что запуск поддержит деловой климат и снизит стимулы к «уходу в тень». Депутатский корпус при этом обращает внимание на следующий этап — необходимость качественной подготовки инфраструктуры, инструкций для перехода и информационной кампании для предпринимателей.

Теги: юрий кон, парламент забайкалья, автоусн, законопроект, предприниматели


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети