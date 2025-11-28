Виталий Хоценко и Сергей Цивилев дали старт производству необходимого стране полиизобутилена в Омске

28 ноября в Омске состоялось знаковое событие, которое крайне важно для развития химической промышленности страны.

На площадке завода «Омский каучук» (входит в ГК "Титан") запустили импортозамещающее производство низкомолекулярного высокореакционного полиизобутилена мощностью 10 тысяч тонн в год. Это производство крайне важно для развития российской нефтехимии и укрепления технологического суверенитета страны.

В торжественном пуске промышленной установки участвовали Министр энергетики РФ Сергей Цивилев, Губернатор Омской области Виталий Хоценко, директор Департамента химической промышленности Минпромторга РФ Артур Смирнов, председатель Совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский.

Создание нового производства имеет стратегическое значение и для Омской области, которая является одним из ключевых нефтехимических регионов России.

Выпуск полиизобутилена по отечественной технологии решает задачу по полному импортозамещению этого востребованного материала. После выхода на проектную мощность предприятие сможет полностью закрыть потребности внутреннего рынка.

Полиизобутилен широко применяется в ряде высокотехнологичных направлений промышленности: в производстве смазочных материалов. Он входит в состав клеев и герметиков, используется при изготовлении электроизоляционных материалов. Пока полиизобутилен почти полностью импортируется. Запуск нового предприятия в Омской области позволит устранить критическую зависимость от внешних поставщиков.

Сегодня сразу после торжественного запуска промышленная установка сразу начала работу в штатном режиме.

«Запуск в работу нового производства низкомолекулярного полиизобутилена демонстрирует системный подход к развитию критически значимых сегментов химической и нефтехимической промышленности. Реализация проекта формирует современную и динамично развивающуюся производственно-технологическую платформу, повышает устойчивость национальных цепочек поставок стратегически важной продукции и способствует расширению высокотехнологичной индустриальной базы страны», - отметил Министр энергетики России Сергей Цивилев.

«Реализация проекта по выпуску низкомолекулярного полиизобутилена укрепляет промышленный потенциал Омской области и ее позиции как ключевого производственного центра. Ввод нового объекта обеспечивает создание новых рабочих мест, развитие кадровых компетенций и рост налоговой базы региона. Омская область последовательно формирует условия для реализации проектов, направленных на долгосрочное и устойчивое развитие промышленного сектора», - сказал Губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Запуск нового производства - это результат совместных усилий промышленников, федеральных и региональных властей. Проект был поддержан первым вице-премьером Правительства РФ Денисом Мантуровым.

«Запуск производства полиизобутилена является стратегическим этапом в развитии нефтехимического комплекса Группы компаний «Титан». Мы сформировали полный цикл производства продукта, критически важного для смежных отраслей, и обеспечили локализацию компетенций, ранее доступных только зарубежным поставщикам. Реализация проекта укрепляет технологическую независимость и создает основу для дальнейшего расширения линейки высокотехнологичных материалов», - отметил председатель Совета директоров АО «Группа компаний «Титан» Михаил Сутягинский.

Общий объем инвестиций в проект составил более 2,5 млрд рублей, в том числе с привлечением льготных заемных средств федерального Фонда развития промышленности на приобретение высокотехнологичного оборудования.