Сырой бетон осложняет работы по спасению людей на месте обрушения в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске в результате обрушения части строящегося здания ангара пострадали четыре человека. По разным данным, еще два или три человека находятся под завалами.

По предварительной информации, конструкции упали во время заливки бетона на крышу сооружения. Как сообщает правительство Сахалинской области в Telegram-канале, в настоящее время спасатели занимаются разбором металлической конструкции. Работы осложняет большое количество сырого бетона. "Рассматриваются варианты "размытия" бетона водой", – говорится в заявлении властей.

По данным мэрии Южно-Сахалинска, строящееся здание и территория находятся в частной собственности.