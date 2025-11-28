Школьников Екатеринбурга готовят к профессии строителя в специальных классах

Уже третий год подряд управление образования Чкаловского района Екатеринбурга, Уральский колледж технологий и предпринимательства и потенциальный работодатель – строительный холдинг "Атомстройкомплекс" – реализуют в районных школах профориентационный проект "Школа – колледж – предприятие".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Атомстройкомплекса", в рамках этого проекта в МАОУ лицей №180 "Полифорум", в МАОУ СОШ №52 и в МАОУ СОШ №156 были созданы строительные классы, где ребят успешно готовят к поступлению в профильные СУЗы и ВУЗы. Так, в прошлом учебном году из 15 учеников предпрофильных классов 9 поступили в колледж на строительные специальности.

"Важность ранней профориентации сегодня регламентирована нормативными документами и стандартами, поэтому предпрофильные строительные классы есть уже в трех школах Чкаловского района. Такие классы помогают детям и их родителям заранее понять, подходят ли ребятам профессии строительной сферы. Когда дети к моменту поступления точно знают, кем хотят стать, и как можно раньше начинают двигаться по траектории "школа – СУЗ/ВУЗ – работодатель", собственное профессиональное будущее для них понятно и не страшно", - отметила начальник управления образования Чкаловского района Ирина Соколовская.

При отборе в предпрофильный строительный класс ученики 7-9 классов проходят профессионально-психологическое тестирование, а затем посещают профориентационные мероприятия: проходят профессиональные пробы, ездят на экскурсии по предприятиям. Важным этапом погружения в профессию становится участие в кейс-чемпионате – решение характерной для отрасли практической задачи и создание реального продукта.

Так, в прошлом учебном году ученики строительных классов района создали деревянные сувенирные конструкторы в виде известных зданий города. Школьники выполняли это задание с помощью преподавателей и студентов Уральского колледжа технологий и предпринимательства. В этом году кейс-чемпионат пройдет вновь. В "Атоме" уже готовят новое интересное задание для ребят.

"Мы работаем с молодежью комплексно: не просто рассказываем о том, какое у нас большое и надежное предприятие, а показываем нашу работу и ее результаты. Нам важно донести до ребят, что и стройка, и заводы по выпуску стройматериалов сегодня – высокотехнологичные и автоматизированные, работать в этой сфере – созидательно и интересно. Так, в декабре для школьников профильных классов мы проведем экскурсию в современный производственный кластер в Сысерти, где работают сразу три завода по выпуску извести, цемента и газобетона", - рассказала замдиректора департамента управления персоналом строительного холдинга "Атомстройкомплекс" Лариса Немкина.