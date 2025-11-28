Екатеринбурженка подала в суд на больницу за то, что ее "мертвая" бабушка ожила

Жительница Екатеринбурга подала в суд на ЦГБ №2 им.Миславского из-за ошибки фельдшера "скорой помощи", признавшей ее бабушку мертвой. Об этой истории сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

В октябре прошлого года внучка 83-летней женщины, приходившая проведать бабушку несколько раз в месяц, не смогла попасть в квартиру. Дверь екатеринбурженке никто не открывал и та вызвала слесаря, чтобы вскрыть квартиру. Внутри не было света, так как электричество отключили за внушительный долг, а бабушку внучка обнаружила лежащей на полу в ванной без признаков жизни.

Приехавшая на вызов фельдшер ЦГБ №2 им.Миславского констатировала смерть пенсионерки. Оформление разрешения на вывоз тела завершилось уже ближе к ночи. Тогда же и приехали сотрудники ритуальной службы, чтобы забрать тело, но обнаружили у "трупа" признаки жизни. Бригада "скорой" госпитализировала пенсионерку в "Новую больницу", где она скончалась через несколько дней.

Внучка обратилась в Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга с иском к ЦГБ №2 им.Миславского о компенсации морального вреда в размере 900 тыс. рублей и возмещении расходов на погребение. Уже в суде представители больницы заявили, что внучка сама виновата, ведь ей надо было чаще интересоваться судьбой бабушки - тогда бы медицинская помощь была оказана своевременно. Выяснилось, что пациентка перенесла инсульт и длительное время оставалась обездвиженной, из-за чего даже образовались пролежни.

Суд назначил посмертную судебно-медицинскую документальную экспертизу, которая показала, что прямая причинно-следственная связь между действиями фельдшера и летальным исходом - отсутствует. То, что медик не выявил признаков жизни у пациентки, лишь отсрочило ее госпитализацию с момента начала заболевания. Однако это не отменяет того факта, что фельдшер не принял все необходимые и возможные меры, в том числе предусмотренные стандартами оказания медицинской помощи. На этом основании иск к больнице был частично удовлетворен.

Суд учел, что внучка не проживала вместе с бабушкой, редко навещала ее, надолго оставляла 83-летнюю родственницу без должного внимания и ухода, а также не оказывала помощь в оплате задолженности по коммунальным платежам. В пользу истицы с больницы взыскана компенсация морального вреда в размере 70 тыс. рублей и расходы на погребение в размере 24 тыс. 789 рублей.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.