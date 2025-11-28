Екатеринбурженка подала в суд на больницу за то, что ее "мертвая" бабушка ожила

28 Ноября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россиянам приготовили "технологический сбор"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Екатеринбурженка подала в суд на больницу за то, что ее "мертвая" бабушка ожила

Жительница Екатеринбурга подала в суд на ЦГБ №2 им.Миславского из-за ошибки фельдшера "скорой помощи", признавшей ее бабушку мертвой. Об этой истории сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

В октябре прошлого года внучка 83-летней женщины, приходившая проведать бабушку несколько раз в месяц, не смогла попасть в квартиру. Дверь екатеринбурженке никто не открывал и та вызвала слесаря, чтобы вскрыть квартиру. Внутри не было света, так как электричество отключили за внушительный долг, а бабушку внучка обнаружила лежащей на полу в ванной без признаков жизни.

Приехавшая на вызов фельдшер ЦГБ №2 им.Миславского констатировала смерть пенсионерки. Оформление разрешения на вывоз тела завершилось уже ближе к ночи. Тогда же и приехали сотрудники ритуальной службы, чтобы забрать тело, но обнаружили у "трупа" признаки жизни. Бригада "скорой" госпитализировала пенсионерку в "Новую больницу", где она скончалась через несколько дней.

Внучка обратилась в Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга с иском к ЦГБ №2 им.Миславского о компенсации морального вреда в размере 900 тыс. рублей и возмещении расходов на погребение. Уже в суде представители больницы заявили, что внучка сама виновата, ведь ей надо было чаще интересоваться судьбой бабушки - тогда бы медицинская помощь была оказана своевременно. Выяснилось, что пациентка перенесла инсульт и длительное время оставалась обездвиженной, из-за чего даже образовались пролежни.

Суд назначил посмертную судебно-медицинскую документальную экспертизу, которая показала, что прямая причинно-следственная связь между действиями фельдшера и летальным исходом - отсутствует. То, что медик не выявил признаков жизни у пациентки, лишь отсрочило ее госпитализацию с момента начала заболевания. Однако это не отменяет того факта, что фельдшер не принял все необходимые и возможные меры, в том числе предусмотренные стандартами оказания медицинской помощи. На этом основании иск к больнице был частично удовлетворен.

Суд учел, что внучка не проживала вместе с бабушкой, редко навещала ее, надолго оставляла 83-летнюю родственницу без должного внимания и ухода, а также не оказывала помощь в оплате задолженности по коммунальным платежам. В пользу истицы с больницы взыскана компенсация морального вреда в размере 70 тыс. рублей и расходы на погребение в размере 24 тыс. 789 рублей.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

Теги: Екатеринбург, бабушка, внучка, скорая, больница, суд


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети