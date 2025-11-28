Алексей Текслер на форуме «Города России»: Залог сильного муниципалитета – это профессиональные управленческие команды

В Екатеринбурге работает IX Общероссийский форум «Города России», который собрал на своей площадке 7200 представителей из 65 субъектов страны. В этом году форум посвящен технологиям лидерства, а его главная тема для обсуждения – современные управленческие и технологические решения для улучшения качества жизни и создания новых точек роста для городов.

В ключевом событии IX Общероссийского форума - главной стратегической сессии «Города России – опора страны: технологии лидерства для достижения национальных целей» приняли участие полномочный представитель Президента РФ в УрФО Артем Жога, губернатор Челябинской области, председатель Комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер, начальник департамента по работе с органами местного самоуправления Управления Президента РФ по внутренней политике Михаил Котлов, замминистра экономического развития РФ Святослав Сорокин, председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко, главы городов и представители деловых объединений страны.

Открывая пленарное заседание, Артем Жога подчеркнул, что муниципалитеты должны работать в единой команде с региональными и федеральными властями. Полпред обозначил, что основная проблема малых населённых пунктов – это отток молодёжи.

«Необходимо развивать малый и средний бизнес, чтобы создавались рабочие места и у людей появлялось ощущение стабильности. Параллельно нужно развивать инфраструктуру. В том числе помогать муниципалитетам с подготовкой проектной документации. Призываю региональные власти помогать небольшим муниципалитетам в этой работе», – отметил Артем Жога.

Алексей Текслер в выступлении на сессии обозначил свое видение идеального современного города. Губернатор подчеркнул, что города должны быть максимально семейно-центричными. А для этого необходимы комфортные условия для жизни: новые общественные пространства, рост уровня медицины, ЖКХ и особенно доступность транспорта.

«Особый упор мы сделали на развитие транспорта. Транспортная доступность – это очень важная история. Без нее современный город невозможен. Есть разные концепции, но в любом случае, вопрос доступности является ключевым», – отметил губернатор Челябинской области.

Также Алексей Текслер подробно рассказал о ходе реформы местного самоуправления в регионе. Так, в марте этого года были приняты областные законы о преобразовании 23 муниципальных районов в округа. Как пояснил Алексей Текслер, главное преимущество при таком переходе: устранение дублирующих функций и централизация принятия решений в одном административном аппарате.

«Уделять внимание муниципальному уровню – одна из главнейших задач, которая стоит перед любым губернатором», – отметил Алексей Текслер.

Одноуровневая модель организации местного самоуправления позволила реализовать единый подход к проведению конкурсных, закупочных процедур, обеспечить должный уровень контроля, ведение претензионной работы по вопросам исполнения муниципальных контрактов. Все это в совокупности позволяет обеспечить как экономию, так и снижение рисков несвоевременности исполнения контрактов.

В подтверждение глава Южного Урала сообщил, что в регионе больше 80% нацпроектов было реализовано через муниципалитеты: «В связи с этим очень важно, чтобы управленческие муниципальные команды работали эффективно в связке с региональной властью. Ключевой фактор успеха реализации национальных проектов – сильная муниципальная команда, которая их реализует».

До начала стратегической сессии форума губернатор Челябинской области ознакомился со стендом Челябинска, размещенного на выставке «Города России: технологии для городов».

Экспозицию представил глава Челябинска Алексей Лошкин. Он подчеркнул, что посетители стенда могут проследить развитие города в исторической перспективе: от момента основания до наших дней.

«Сегодня мы являемся одними из лидеров в России по обновлению общественного транспорта. Кроме того, в Челябинске внедряются информационные системы, которые управляют этим общественным транспортом: система управления светофорами, оборудование внутри транспорта, безналичная оплата различными способами, включая самые современные – QR-коды, транспортные карты и так далее. Все это подчеркивает, насколько Челябинск развивается», – отметил Алексей Лошкин.

Губернатор Южного Урала высоко оценил работу стенда Челябинска и представленные проекты. Особое внимание он уделил проекту «Город для СВОих» – комплексу мер социальной поддержки, которые оказываются бойцам, участвующим в специальной военной операции, и их семьям. В Челябинске уже работают три кризисных центра, где бойцы СВО могут получить психологическую помощь. Алексей Лошкин сообщил, что уже до конца года будут открыты еще три таких центра.

«В центре работают клинические психологи, представители духовенства и бойцы СВО, прошедшие социальную реабилитацию к мирной жизни. Одна из главных задач работы центра – помочь бойцам адаптироваться к мирной жизни и восстановить гармоничные отношения внутри семьи», – сообщил Владимир Забегаев, первый заместитель председателя Ассоциации ветеранов СВО Челябинской области, советник главы города по работе с ветеранами боевых действий.

А в завершении первого рабочего дня на площадке IX Общероссийский форум «Города России» в присутствии губернатора Алексея Текслера было подписано соглашение о сотрудничестве и дружбе, Челябинск и китайский Далянь стали городами-побратимами.

Подписи под документом поставили глава Челябинска Алексей Лошкин и Член постоянного комитета Коммунистической партии Китайской Народной Республики города Даляня провинции Ляонин Лэн Сюэфэн.

Документ открывает широкие возможности для обмена опытом и реализации совместных проектов в области экономики, торговли, промышленности, культуры, туризма и в других сферах, представляющих взаимный интерес.