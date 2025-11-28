Орбан подтвердил, что встретится с Путиным 28 ноября

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что сегодня проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

"Я отправляюсь туда, чтобы обеспечить Венгрию гарантированным энергоснабжением на зиму и на следующий год по доступной цене", - цитирует Орбана ТАСС.

Премьер добавил, что обсуждение украинского урегулирования "избежать вряд ли получится".

Информацию о встрече подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе встречи с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном заявил, что второй саммит с Путиным, который планировался в Будапеште, не отменен, а перенесен из-за позиции Кремля по украинскому конфликту. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что встреча российского и американского президентов в Будапеште станет реальностью только в том случае, если план по урегулированию украинского конфликта будет согласован.