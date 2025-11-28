28 Ноября 2025
Экономика Тюменская область
Фото: Накануне.RU

Губернатор: В бюджет заложено повышение качества жизни жителей Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал принятие региональной думой бюджета на 2026 г.

"Несмотря на все сложности, он сохраняет социальную направленность и ориентирован на дальнейшее развитие региона. Благодарю депутатов Тюменской областной думы за активное участие в работе над бюджетом и поддержку нашей позиции", - написал Моор в своём telegram-канале.

Доходы бюджета Тюменской области на 2026 г. запланированы в сумме более 253 млрд руб., расходы – свыше 288 млрд руб. Дефицит бюджета не помешает властям в полном объёме выполнить все обязательства по оказанию помощи социально незащищенным землякам и поддержке участников СВО и их семей.

"Все социальные и инфраструктурные объекты, возведение которых мы начали, будут введены в строй. Ни одну стройку не бросим. Средства на образование и здравоохранение предусмотрены в бюджете в необходимом объёме", - написал Моор.

Чтобы преодолеть дефицит бюджета, властям могут понадобиться кредитные средства. На протяжении многих лет Тюменская область, в отличие от многих других регионов страны, не использовала этот финансовый инструмент.

"Мы жили на свои, и поэтому сейчас находимся в выигрышном положении. По независимым оценкам, у Тюменской области – высокий кредитный рейтинг. А значит, и условия предоставления средств будут выгодными для нас. И главное – кредиты, которые получит регион, не станут бременем для жителей", - написал Моор.

Кредиты понадобятся не для удовлетворения первоочередных нужд – на это хватит собственных доходов.

"Цель заимствований – не останавливать развитие региона. Эффективно используя деньги, мы будем твёрдо следовать стратегическим приоритетам. Наша главная цель – реальное повышение качества жизни людей – остаётся неизменной", - написал Александр Моор.

Бюджет, Тюменская область


