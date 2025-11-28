Владимир Мазур передал еще 13 новых школьных автобусов для муниципалитетов Томской области

Торжественная церемония передачи школьных автобусов состоялась сегодня, 28 ноября, в администрации Томской области. Губернатор Владимир Мазур передал ключи от 13 новых транспортных средств, которые будут направлены в муниципалитеты региона.

В ходе церемонии Владимир Мазур отметил, что новые школьные автобусы ежегодно пополняют транспортный парк ежегодно. Так, в мае 2025 года было направлено в различные районы Томской области 25 автомашин, сегодня — еще 13.

«Автобусы отправятся в Александровский, Асиновский, Зырянский, Кожевниковский, Колпашевский, Чаинский, Томский районы. И, конечно, пара автобусов останется в областном центре — в кадетском корпусе имени Героя России Максима Пескового и в школе № 49», — сказал Владимир Мазур.

Губернатор напомнил, что программа по приобретению школьных автобусов была инициирована Президентом России Владимиром Путиным. И добавил, что Томская область продолжит в ней участие и в 2026 году.

«За последние несколько лет при поддержке нашего Президента Владимира Владимировича Путина мы обновили по всей области 233 школьных автобуса, А вместе с автобусами, которые мы приобретали по областным программам, их уже 414», — отметил губернатор.

На данный момент в Томской области подвоз ребят к школам осуществляется по порядка 300 маршрутам. Ежедневно развозят около 7 тысяч учеников.

«И, конечно, родители должны быть спокойны за своих детей. Поэтому все новые автобусы оснащены тахографами, системами спутниковой связи, видеорегистраторами, проблесковыми маячками. Чтобы дорога ребятишек к знаниям была безопасной и комфортной», — подчеркнул Владимир Мазур.

Завершая церемонию передачи школьного транспорта глава Томской области дал поручение областному департаменту образования обеспечить надлежащее обслуживание новой техники, контролировать своевременную поставку необходимых запчастей и других составляющих.

Владимир Мазур лично осмотрел новые машины, пообщался с водителями. Поблагодарил их за ответственную работу и пожелал удачи на дорогах.