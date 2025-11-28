Владимир Мазур передал еще 13 новых школьных автобусов для муниципалитетов Томской области

28 Ноября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россиянам приготовили "технологический сбор"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Образование Томская область
Фото: tomsk.gov.ru

Владимир Мазур передал еще 13 новых школьных автобусов для муниципалитетов Томской области

Торжественная церемония передачи школьных автобусов состоялась сегодня, 28 ноября, в администрации Томской области. Губернатор Владимир Мазур передал ключи от 13 новых транспортных средств, которые будут направлены в муниципалитеты региона.

В ходе церемонии Владимир Мазур отметил, что новые школьные автобусы ежегодно пополняют транспортный парк ежегодно. Так, в мае 2025 года было направлено в различные районы Томской области 25 автомашин, сегодня — еще 13.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

«Автобусы отправятся в Александровский, Асиновский, Зырянский, Кожевниковский, Колпашевский, Чаинский, Томский районы. И, конечно, пара автобусов останется в областном центре — в кадетском корпусе имени Героя России Максима Пескового и в школе № 49», — сказал Владимир Мазур.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Губернатор напомнил, что программа по приобретению школьных автобусов была инициирована Президентом России Владимиром Путиным. И добавил, что Томская область продолжит в ней участие и в 2026 году.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

«За последние несколько лет при поддержке нашего Президента Владимира Владимировича Путина мы обновили по всей области 233 школьных автобуса, А вместе с автобусами, которые мы приобретали по областным программам, их уже 414», — отметил губернатор.

На данный момент в Томской области подвоз ребят к школам осуществляется по порядка 300 маршрутам. Ежедневно развозят около 7 тысяч учеников.

«И, конечно, родители должны быть спокойны за своих детей. Поэтому все новые автобусы оснащены тахографами, системами спутниковой связи, видеорегистраторами, проблесковыми маячками. Чтобы дорога ребятишек к знаниям была безопасной и комфортной», — подчеркнул Владимир Мазур.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Завершая церемонию передачи школьного транспорта глава Томской области дал поручение областному департаменту образования обеспечить надлежащее обслуживание новой техники, контролировать своевременную поставку необходимых запчастей и других составляющих.

Владимир Мазур лично осмотрел новые машины, пообщался с водителями. Поблагодарил их за ответственную работу и пожелал удачи на дорогах.

Теги: владимир мазур, школьные автобусы, ученики, муниципалитеты томской области


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети