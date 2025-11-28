Свердловчан предупредили о фейке о прекращении выплат участникам СВО

Жителей Свердловской области предупреждают - видеосообщение губернатора Дениса Паслера о прекращении выплат участникам СВО является фейком. Для этого злоумышленники использовали ранее снятый ролик, при этом сам глава региона таких заявлений не делал. Об этом сообщает Telegram-канал "Антитеррор Урал".

"В сети выявлены попытки распространения дипфейка. В качестве основы для него был использован ранее снятый ролик", - говорится в сообщении.

Напомним, что за распространение фейков установлена уголовная и административная ответственность. Уточнить любую спорную информацию об официальных заявлениях губернатора можно на сайте департамента информационной политики Свердловской области или в канале самого главы региона.