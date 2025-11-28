В Воронежской области дом и АЗС повреждены в результате атаки БПЛА

В Воронежской области силы ПВО минувшей ночью уничтожили два украинских беспилотника. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

В одном из муниципалитетов обломки повредили кровлю жилого дома, в другом — остекление АЗС. Предварительно, пострадавших нет.

По данным Минобороны РФ, за ночь средствами ПВО уничтожены 136 украинских БПЛА. 46 из них сбиты в Ростовской области, 30 — в Саратовской, 29 — в Крыму, 12 — над Черным морем. Шесть дронов ликвидированы в Брянской области, пять — в Волгоградской, по два — в Воронежской, Московском регионе и над Азовским морем, а также по одному — в Курской и Калужской областях.