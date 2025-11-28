Более 2 тыс. ветеранов СВО прошли диспансеризацию в Свердловской области в этом году

Заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов на заседании Совета по муниципальному управлению в УрФО привел конкретные данные о масштабах поддержки участников СВО и их семей в регионе, передает корреспондент Накануне.RU.

Особое внимание он уделил медицинской реабилитации ветеранов.

"Только за 10 месяцев текущего года более 2 тыс. ветеранов СВО прошли диспансеризацию, 135 ветеранов — медицинскую реабилитацию, 903 ветерана направлены на санаторно-курортное лечение", — сообщил Козлов.

Социальная поддержка охватывает и семьи военнослужащих. Дети участников специальной военной операции обеспечиваются бесплатным питанием в школах, местами в детских садах, путевками в оздоровительные лагеря, в том числе на Черноморском побережье.

В сфере занятости создана разветвленная система.

"У нас порядка тысячи предприятий, готовых трудоустроить участников СВО, и около 13 тысяч вакансий. За каждым участником СВО закрепляется специальный куратор, сопровождающий весь период трудоустройства", — подчеркнул Козлов.

Отдельно Козлов отметил растущее вовлечение ветеранов в управление и образование.

"У нас есть примеры, когда участники спецоперации уже возглавляют муниципалитеты. Также мы видим большой потенциал в участии бойцов в системе образования", — сказал он.

Для получения дополнительного образования организовано дистанционное обучение: "Мы сейчас работаем с двумя вузами и с пятью войсковыми частями. Спрос большой", — заключил Козлов.