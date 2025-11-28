Алексей Орлов рассказал об опыте Екатеринбурга по поддержке участников СВО и их семей

28 ноября глава Екатеринбурга Алексей Орлов выступил на заседании Совета по муниципальному управлению в УрФО, которое прошло в уральской столице в рамках IX Общероссийского форума стратегического развития "Города России".

Градоначальник рассказал о комплексной системе поддержки участников специальной военной операции и их семей, выстроенной в уральской столице, передает корреспондент Накануне.RU.

"Внимание к тылу, а именно семьи наших героев, их чаяния и потребности. Все это ради одной цели – приблизить победу", — заявил мэр Алексей Орлов.

Глава Екатеринбурга подробно описал механизмы работы, включающие межведомственную группу с участием фонда "Защитники Отечества", ежедневный личный прием и телефоны горячей линии. Особое внимание он уделил поддержке вдов погибших военнослужащих.

"С 23-го года функционирует Совет вдов. Там обсуждаются и решаются особо сложные ситуации, которые требуют прямого вмешательства", — сообщил глава города на заседании Совета по муниципальному управлению в УрФО в рамках форума "Города России".

Отдельно мэр остановился на адаптации городской среды для ветеранов с инвалидностью, отметив реализацию 37 индивидуальных проектов по переоборудованию жилья. Он также подчеркнул необходимость создания специализированных рабочих мест в бизнесе.

"Власти тоже должны непосредственно участвовать в этом процессе, создавая экономические условия для подобных изменений", — сказал градоначальник Алексей Орлов.

В культурной сфере, по словам мэра, реализуются масштабные проекты: от мемориала в музее "Шурави" до бесплатных кружков для детей участников СВО и квот в муниципальном вузе. Знаковые городские события теперь также корректируются с участием ветеранов.

Напомним, что в 2022 году по поручению Алексея Орлова был создан волонтерский центр помощи семьям мобилизованных "Мы рядом". Екатеринбург регулярно отправляет гуманитарные грузы для жителей Донбасса и мобилизованных граждан.

Форум "Города России" ежегодно проводится в Екатеринбурге и входит в тройку крупнейших деловых мероприятий Свердловской области. Мероприятие проходит под патронажем Минэкономразвития Российской Федерации, при поддержке полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе, губернатора и правительства Свердловской области, Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления.