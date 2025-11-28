Алексей Орлов рассказал об опыте Екатеринбурга по поддержке участников СВО и их семей

28 Ноября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россиянам приготовили "технологический сбор"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Алексей Орлов рассказал об опыте Екатеринбурга по поддержке участников СВО и их семей

28 ноября глава Екатеринбурга Алексей Орлов выступил на заседании Совета по муниципальному управлению в УрФО, которое прошло в уральской столице в рамках IX Общероссийского форума стратегического развития "Города России".

Градоначальник рассказал о комплексной системе поддержки участников специальной военной операции и их семей, выстроенной в уральской столице, передает корреспондент Накануне.RU.

"Внимание к тылу, а именно семьи наших героев, их чаяния и потребности. Все это ради одной цели – приблизить победу", — заявил мэр Алексей Орлов.

Глава Екатеринбурга подробно описал механизмы работы, включающие межведомственную группу с участием фонда "Защитники Отечества", ежедневный личный прием и телефоны горячей линии. Особое внимание он уделил поддержке вдов погибших военнослужащих.

Алексей Орлов во время отправки гуманитарного груза из Екатеринбурга для бойцов, участвующих в СВО(2024)|Фото: Накануне.RU

Алексей Орлов во время отправки гуманитарного груза из Екатеринбурга для бойцов, участвующих в СВО(2024)|Фото: Накануне.RU

"С 23-го года функционирует Совет вдов. Там обсуждаются и решаются особо сложные ситуации, которые требуют прямого вмешательства", — сообщил глава города на заседании Совета по муниципальному управлению в УрФО в рамках форума "Города России".

Отдельно мэр остановился на адаптации городской среды для ветеранов с инвалидностью, отметив реализацию 37 индивидуальных проектов по переоборудованию жилья. Он также подчеркнул необходимость создания специализированных рабочих мест в бизнесе.

"Власти тоже должны непосредственно участвовать в этом процессе, создавая экономические условия для подобных изменений", — сказал градоначальник Алексей Орлов.

В культурной сфере, по словам мэра, реализуются масштабные проекты: от мемориала в музее "Шурави" до бесплатных кружков для детей участников СВО и квот в муниципальном вузе. Знаковые городские события теперь также корректируются с участием ветеранов.

Напомним, что в 2022 году по поручению Алексея Орлова был создан волонтерский центр помощи семьям мобилизованных "Мы рядом". Екатеринбург регулярно отправляет гуманитарные грузы для жителей Донбасса и мобилизованных граждан.

Форум "Города России" ежегодно проводится в Екатеринбурге и входит в тройку крупнейших деловых мероприятий Свердловской области. Мероприятие проходит под патронажем Минэкономразвития Российской Федерации, при поддержке полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе, губернатора и правительства Свердловской области, Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления.

Теги: Алексей Орлов, Города России, СВО


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети