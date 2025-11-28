Артем Жога на форуме "Города России" обозначил задачи по комплексной поддержке участников СВО и их семей

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога провел заседание Совета по муниципальному управлению, посвященное комплексной поддержке участников СВО и их семей. На площадке форума "Города России" в Екатеринбурге полпред обозначил ключевые направления работы муниципалитетов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Муниципалитеты являются неотъемлемым звеном в этой работе. Качество и простота оформления льгот должна быть под вашим личным и постоянным контролем", — подчеркнул Артем Жога.

Он выделил несколько приоритетных направлений.

Первое направление — организация похорон погибших бойцов, и здесь до сих пор есть системные проблемы.

"В течение года ко мне поступали жалобы от семей по разным вопросам. Где-то к местам захоронения размыты дороги, где-то возникали сложности с доставкой в отдаленной территории", — констатировал полпред.

Второе направление — социальная интеграция ветеранов, включая психологическую помощь даже в самых отдаленных населенных пунктах.

"Необходимо развивать выездные консультации, распространять опыт телемедицины на психологическую помощь", — заявил Артем Жога.

Особое внимание полпред уделил трудоустройству, напомнив о распоряжении правительства РФ о создании резерва рабочих мест для участников СВО.

"Важно помочь нашим ребятам найти не просто работу, а место с достойной зарплатой, где было бы им комфортно. Всемирную поддержку должны получить те бойцы, которые хотят открыть свое дело или стать самозанятыми", — заявил полпред.